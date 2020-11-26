Госкомпания «Дом.РФ» выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов

Как рассказал РБК гендиректор единого института развития в жилищной сфере Виталий Мутко? Gbkjn продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.