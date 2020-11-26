Власти Китая отменили рейс российской авиакомпании «Икар» Москва -Чжэнчжоу

Как сообщили ТАСС в посольстве КНР в России, поводом стали идентичные результаты серологического теста на антитела к COVID-19 у 190 пассажиров рейса. Ранее власти Китая ввели требование для въезжающих в страну предоставлять не только ПЦР-тест на коронавирус, но и серологический тест на антитела. Новые меры были объяснены ростом числа ввозных случаев заражения. Как установило посольство, авиакомпания и организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумное объяснение результатам тестов.
2020-11-26T07:31:51+03:00
2020-11-26T07:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 26 ноября 2020
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