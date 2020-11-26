США намерены ввести санкции против нескольких российских и китайских компаний, обвиняя их в поддержке Ирана

США намерены ввести санкции против нескольких российских и китайских компаний, обвиняя их в поддержке ракетной программы Ирана. Свои действия в Белом доме обосновывают не столько противодействию организациям, попавшим под санкции, сколько давлением на Тегеран. По словам спецпредставителя США по Исламской республике Эллиота Абрамса, Вашингтон не прекратит вводить против нее новые ограничения, пока у власти в Штатах остается администрация Дональда Трампа. Он уже пообещал установить новые санкции, связанные с нарушением прав человека и оружием массового уничтожения.

Под нынешние ограничительные меры, в свою очередь, попадут четыре компании из Китая и России. Какие именно, в США пока не уточняют, пообещав сделать отдельное сообщение позднее. Лишь говорят, что меры связаны с передачей Ирану технологий для ракетных разработок.

Накануне Вашингтон уже сообщал о еще одном пакете санкций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Под санкции попали три российских компании.

Политику максимального давления на Иран в США начали проводить вскоре после выхода из ядерной сделки с Тегераном. Избранный американский президент Джо Байден не исключал возвращения Вашингтона в договор.