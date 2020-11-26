Петроградский районный суд сегодня рассмотрит иск историка Олега Соколова

Обвиняемый в убийстве аспирантки требует защитить свои честь и достоинство.

Защита Олега Соколова требует опровергнуть сведения, которые попали в фильм под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Видео опубликовали на сервисе Premier. В фильме идёт речь о том, что до Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют Соколова, он жил с другой девушкой и жестоко избивал ее. Адвокат историка Александр Торгашев утверждает, что факты, о которых сняли фильм, не соответствуют действительности и порочат честь его клиента. Историк требует от авторов удалить видео, а также заплатить ему тысячу рублей. Ещё тысячу он хочет получить от второго ответчика по делу. Это Екатерина Пржигодзкая, которая дала интервью для фильма. Также она выступила свидетелем по обвинению Соколова в убийстве. Пржигодзкая рассказала, что тот избивал ее и угрожал горячим утюгом.

Тем временем заседания по делу против Соколова приостановили из-за болезни судьи. Ближайшее слушание пройдёт в декабре.