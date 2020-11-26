Причиной смерти Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность

Она вызвала отек легких бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу. Такой вывод содержится в отчете по результатам вскрытия. Марадона умер в вчера на 61-м году жизни. В Аргентине объявлен трехдневный траур. 3 ноября Марадона перенес операцию на мозге и 11 ноября выписан из больницы.

Он обладал потрясающей привлекательностью не только как спортсмен, но и как человек, многие признавали его живой легендой. Так в интервью «Эху» отозвался о Марадоне советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. По мнению Евгения Ловчева, Диего Марадона был лучшим игроком за всю историю футбола, кроме, разве что, бразильца Пеле.

Пеле выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Как передает Reuters, единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу сказал, что однажды они сыграют с аргентинским нападающим на небесах. В 2000 году ФИФА признала Марадону и Пеле лучшими футболистами ХХ века. Аргентинец победил в интернет-голосовании, бразильца выбрали чиновники ФИФА.