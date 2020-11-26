В Москве с подозрением на инсульт экстренно госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную

Как сообщает «Пятый канал», актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей понадобилась медицинская помощь. Сейчас Светлана Светличная находится под наблюдением врачей.
2020-11-26T06:50:55+03:00
2020-11-26T06:50:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748028-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:50, 26 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…