Датский актер Мадс Миккельсен заменит голливудскую звезду Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»

Он сыграет темного волшебника Грин-де-Вальда. Эту информацию, как передает Рейтер, подтвердила студия «Уорнер бразерс». Ранее Депп заявил, что отказался от роли Грин-де-Вальда, после того, как в начале ноября Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете к британской «Сан», которая обвинила артиста в домашнем насилии. Ранее предполагалось, что третья часть появится в широком прокате в 2021 году.
2020-11-26T06:50:12+03:00
2020-11-26T06:58:48+03:00
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06:50, 26 ноября 2020
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