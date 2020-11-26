Власти США отсрочили запрет приложения TikTok еще на неделю — до 4 декабря

В середине ноября Wall Street Journal сообщила, что минторг США пока не будет реализовывать фактический запрет на TikTok, пока в судах США рассматриваются дела на этот счет. Американская администрация опасается, что китайское приложение может осуществлять слежку за пользователями в США.
2020-11-26T06:49:24+03:00
2020-11-26T06:49:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:49, 26 ноября 2020
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