Французский сенат призвал правительство признать Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение сената Франции историческим. Азербайджан резолюцию французских законодателей не признал В то же время МИД Франции отказался признать независимость самопровозглашенной НКР. По словам госсекретаря при ведомстве Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам — участницам Минской группы ОБСЕ.