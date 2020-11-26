Французский сенат призвал правительство признать Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение сената Франции историческим. Азербайджан резолюцию французских законодателей не признал В то же время МИД Франции отказался признать независимость самопровозглашенной НКР. По словам госсекретаря при ведомстве Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам — участницам Минской группы ОБСЕ.
2020-11-26T06:47:21+03:00
2020-11-26T06:47:21+03:00
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06:47, 26 ноября 2020
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