Похороны журналистки и правозащитницы Лидии Графовой пройдут сегодня в Москве. Ранее она скончалась на 83-м году жизни

Она положила начало решению проблемы беженцев в современной России. Об этом «Эху» рассказал секретарь Союза журналистов России, бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Прощание начнется в 11 часов в храме Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Похоронят Лидию Графову на Троекуровском кладбище