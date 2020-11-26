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06:35, 26 ноября 2020

Похороны журналистки и правозащитницы Лидии Графовой пройдут сегодня в Москве. Ранее она скончалась на 83-м году жизни

Она положила начало решению проблемы беженцев в современной России. Об этом «Эху» рассказал секретарь Союза журналистов России, бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов.
Прощание начнется в 11 часов в храме Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Похоронят Лидию Графову на Троекуровском кладбище



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