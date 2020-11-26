Джо Байден поздравил американцев с отмечаемым сегодня Днем благодарения

Представитель Демпартии, объявивший о своей победе на выборах президента США, выразил уверенность в том, что XXI век будет «американским столетием». Телеобращение Байдена по случаю национального праздника транслировала телекомпания Си-эн-эн.
2020-11-26T06:33:18+03:00
2020-11-26T06:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 26 ноября 2020
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