Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности

Майкл Флинн обвинялся в том, что не в полной мере проинформировал президента о беседах с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в Вашингтоне. Позже ему предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний ФБР по делу о вмешательстве России в американские выборы, Флинн признал вину и пошел на сделку со следствием. Минюст обвинения в даче ложных показаний снял, но дело закрыто не было.