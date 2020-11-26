В Аргентине объявлен трехдневный национальный траур по Диего Марадоне

Один из величайших футболистов 20-го века умер накануне в возрасте 60-ти лет. Свои соболезнования уже выразили десятки известных спортсменов и политиков, глав государств и правительств, а также мировых институтов.
2020-11-26T06:31:34+03:00
2020-11-26T06:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 26 ноября 2020
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