В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба

Участники рынка объясняют переориентацию потребителей на более дешевые и сытные продукты снижением доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте. В результате по итогам года объемы реализации хлебных изделий могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Игроки ожидают снижения потребления хлеба после стабилизации экономической ситуации, пишет «Коммерсант»
2020-11-26T06:20:23+03:00
2020-11-26T06:20:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:20, 26 ноября 2020
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