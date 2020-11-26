В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба

Участники рынка объясняют переориентацию потребителей на более дешевые и сытные продукты снижением доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте. В результате по итогам года объемы реализации хлебных изделий могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Игроки ожидают снижения потребления хлеба после стабилизации экономической ситуации, пишет «Коммерсант»