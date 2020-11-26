Более 10 российских авиапромышленных предприятий попали в проект списка минторга США— «конечные военные пользователи»

Более 10 российских авиапромышленных предприятий попали в проект списка минторга США как организации – «конечные военные пользователи».

Это позволяет американской администрации запрещать поставлять им любую продукцию из США. Сам список агентство РИА не приводит, но сообщает, что в нем упомянуты помимо прочих «производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения». 23 ноября Reuters сообщило, что всего в проект документа, который уходящая администрация Трампа хотела бы принять в оставшееся у нее время, входит 89 китайских и 28 российских компаний, причем из российских агентство упоминает только входящую в ОАК корпорацию «Иркут». Она является разработчиком пассажирского авиалайнера МС-21 и контролирует компанию «Гражданские самолеты Сухого» – разработчика и производителя Sukhoi SuperJet. Собеседники Reuters утверждают, что в случае включения компаний в этот список получить любые американские комплектующие им будет очень трудно. Полный запрет на такие комплектующие, несомненно, приведет к остановке программ МС-21 и SuperJet, поскольку в МС-21 используется не только американский двигатель, но и множество других американских комплектующих; немало их и в SuperJet, пишет газета «Ведомости».