Несколько предметов со следами яда, по данным правительства ФРГ, фигурирует в деле об отравлении Алексея Навального

Это следует из ответа на парламентский запрос, направленный партией «Альтернатива для Германии».

Какие именно предметы, помимо бутылки из номера политика в томской гостинице, также могли стать источником нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», в правительстве не уточняют, передает агентство ТАСС. Одновременно в ответе, полученном депутатами Бундестага, как отмечается, не говорится, кто именно привез бутылку в ФРГ. Между тем ранее соратники Навального рассказывали, что сосуд, на котором обнаружили следы яда, они изъяли спустя несколько часов после приземления самолета с оппозиционером в Омске. В Германию, в свою очередь, по их словам, летели сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих и Георгий Албуров.

По версии зарубежных экспертов, Навальный пил из бутылки с водой уже после отравления ядом из группы «Новичок». Сам факт попадания вещества в организм политика подтвердили несколько лабораторий в Германии, Франции и Швеции, а также в Организации по запрещению химического оружия. В России свою причастность к случившемуся отрицают, а также не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

Несколько дней назад Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу юриста Владлена Лося на бездействие ФСБ, не возбудившей дело об отравлении Навального.