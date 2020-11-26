Z Архив новостей новости
5 3 6 676
06:12, 26 ноября 2020

Несколько предметов со следами яда, по данным правительства ФРГ, фигурирует в деле об отравлении Алексея Навального

Это следует из ответа на парламентский запрос, направленный партией «Альтернатива для Германии».
Какие именно предметы, помимо бутылки из номера политика в томской гостинице, также могли стать источником нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», в правительстве не уточняют, передает агентство ТАСС. Одновременно в ответе, полученном депутатами Бундестага, как отмечается, не говорится, кто именно привез бутылку в ФРГ. Между тем ранее соратники Навального рассказывали, что сосуд, на котором обнаружили следы яда, они изъяли спустя несколько часов после приземления самолета с оппозиционером в Омске. В Германию, в свою очередь, по их словам, летели сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих и Георгий Албуров.
По версии зарубежных экспертов, Навальный пил из бутылки с водой уже после отравления ядом из группы «Новичок». Сам факт попадания вещества в организм политика подтвердили несколько лабораторий в Германии, Франции и Швеции, а также в Организации по запрещению химического оружия. В России свою причастность к случившемуся отрицают, а также не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

Несколько дней назад Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу юриста Владлена Лося на бездействие ФСБ, не возбудившей дело об отравлении Навального.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 208 6 7431 20.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 103 6 21950 19.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 277 6 19968 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 102 6 23679 19.11
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Железный занавес реставратора П По уровню репрессивной запретительности это все более напоминает поздний Советский Союз. Светлая Россия будущего бодро залезает в собственную историческую задницу…

5 107 6 54199 19.11
Блоги

Кусок эфира

Ариэль Коэн: Потихонечку вынуждают сидеть тихо, плохого не говорить Не будет условный управдом в Перми или Сызрани разбираться, что имелось в виду: что человек получал грант от неправительственной организации, или является агентом иностранных разведок. Это дело менталитета…

5 113 6 32678 19.11
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 133 6 15779 25.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Насилие — национальная скрепа Мы убедились, что насилие и унижение — это инструмент управления людьми не только в Кущевке, но и в других уголках России. Власть, кому бы она ни принадлежала не позволяет человеку распоряжаться ни своей свободой…

5 42 6 15924 19.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 58 6 7965 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 145 6 20534 24.11
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 76 6 12814 20.11
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 168 6 28603 23.11
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 38 6 6701 24.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 89 6 19771 19.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 201 6 40161 25.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 95 6 18884 25.11

Популярное за неделю

Новости

Администрация Трампа может ввести санкции против 28 российских предприятий, в том числе гражданского сектора. Как передает РИА со ссылкой на черновой вариант проекта, под ограничения могут попасть структуры госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом».

5 0 6 1165
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 126 6 90786 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3308 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 190 6 274799 21.11
Блоги

+ В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству Пассажир подошёл к попутчикам и попросил их надеть маски. Подозреваемый резко отреагировал на просьбу, из-за чего возникла перепалка. Убитый мужчина первым ударил оппонента, после чего вышел из маршрутки…

5 192 6 83007 20.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8870298
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4711087

Сегодня в эфире