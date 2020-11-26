Причиной смерти Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность

Она вызвала отек легких бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу. Такой вывод содержится в отчете по результатам вскрытия. Марадона умер в вчера на 61-м году жизни. В Аргентине объявлен трехдневный траур. 3 ноября Марадона перенес операцию на мозге и 11 ноября выписан из больницы.

Многие аргентинцы буквально поклонялись Марадоне и боготворили его. Об этом «Эху» рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине Ян Бурляй. Ян Бурляй добавил, что Марадону безгранично любили не только аргентинцы, но и жители итальянского Неаполя, поскольку футболист был двукратным чемпионом Италии в составе клуба «Наполи».

Многие аргентинцы собираются на улицах и скорбят о смерти Марадоны. Официальные лица также уже высказались об огромной роли спортсмена в истории страны. Об этом с места событий «Эху» рассказала корреспондент ТАСС в Аргентине Елена Кондратьева. В числе прочих, соболезнования высказали мэр Буэнос-Айреса, глава МИД Аргентины и представители футбольных клубов, в которых играл Марадона.

Стадион"Сан-Паоло" в Неаполе переименуют в честь Марадоны. О таких планах рассказал в «Твиттере» мэр города Луиджи де Маджистрис. Выдающийся футболист выступал за клуб «Наполи» с 1984 по 1991 год. С Марадоной в составе команда выиграла оба своих титула чемпиона Италии, завоевала Кубок и Суперкубок Италии, стала победителем Кубка УЕФА. В 2017 году Марадона стал почетным гражданином Неаполя. Марадона скончался вчера в возрасте 60 лет от остановки сердца.