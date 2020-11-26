ЦСКА сегодня сыграет в Лиге Европы с нидерландским «Фейеноордом».

Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20:55. После трех туров группового этапа армейцы с двумя очками занимают последнее место в группе K. В прошлом туре ЦСКА и «Фейенорд» встречались в Роттердаме, тогда хозяева одержали победу со счетом 3:1.