ЦСКА сегодня сыграет в Лиге Европы с нидерландским «Фейеноордом».

Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20:55. После трех туров группового этапа армейцы с двумя очками занимают последнее место в группе K. В прошлом туре ЦСКА и «Фейенорд» встречались в Роттердаме, тогда хозяева одержали победу со счетом 3:1.
2020-11-26T05:13:43+03:00
2020-11-26T05:13:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 26 ноября 2020
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