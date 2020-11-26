В Нью-Йорке в возрасте 86 лет умер бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон.

Об этом сообщает Институт перспективных исследований в Принстоне, в попечительский совет которого входил экономист. Его сын Адам Вулфенсон сообщил «Вашингтон пост», что причиной смерти стало

осложнение после пневмонии. Вулфенсон возглавлял Всемирный банк в 1995 — 2005 годах.