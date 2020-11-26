Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения малайзийского «боинга» под Донецком.

Ходатайство в июне подала защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова. Предлагалось расследовать версии о том, что «боинг» в июле 2014 года был сбит украинским истребителем или ракетой комплекса «Бук», выпущенной украинской армией. Против предложения выступил прокурор. Он пояснил, что для расследования альтернативных версий защита Пулатова должна доказать несостоятельность основной версии, чего сделано не было.
2020-11-26T05:10:50+03:00
2020-11-26T05:10:57+03:00
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05:10, 26 ноября 2020
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