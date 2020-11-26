Крупное мошенничество выявлено в Якутском арктическом агротехнологическом университете.

Ректор ВУЗа Иван Слепцов задержан. Как сообщает РИА со ссылкой на региональную прокуратуру, с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета университет незаконно получил более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе. Фактически студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные средства расходовались на иные цели. Возбуждено уголовное дело.
2020-11-26T05:09:21+03:00
2020-11-26T05:09:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747990-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 26 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…