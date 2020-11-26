Крупное мошенничество выявлено в Якутском арктическом агротехнологическом университете.

Ректор ВУЗа Иван Слепцов задержан. Как сообщает РИА со ссылкой на региональную прокуратуру, с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета университет незаконно получил более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе. Фактически студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные средства расходовались на иные цели. Возбуждено уголовное дело.