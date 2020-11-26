В Москве за сутки, по данным оперативного штаба, умерли ещё 73 пациента с коронавирусом.

С начала пандемии жертвами Ковид-19 в столице стали 8 603 пациента.
2020-11-26T05:07:37+03:00
2020-11-26T05:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 26 ноября 2020
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