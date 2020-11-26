Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности.

Майкл Флинн обвинялся в том, что не в полной мере проинформировал президента о беседах с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в Вашингтоне. Позже ему предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний ФБР по делу о вмешательстве России в американские выборы, Флинн признал вину и пошел на сделку со следствием. Минюст обвинения в даче ложных показаний снял, но дело закрыто не было.
2020-11-26T05:06:24+03:00
2020-11-26T05:06:32+03:00
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05:06, 26 ноября 2020
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