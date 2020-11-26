В России стартовала крупнейшая распродажа года «Черная пятница».

В этом году она проходит в период пандемии коронавируса. В этой связи покупателей ждут увеличенные скидки, в том числе и на средства индивидуальной защиты, медицинские приборы и лекарства. С учетом эпидемической обстановки многие ретейлеры основное внимание уделяют онлайн-продажам
2020-11-26T04:12:28+03:00
2020-11-26T04:12:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 26 ноября 2020
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