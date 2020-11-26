В Москве с подозрением на инсульт экстренно госпитализировали заслуженную артистку Светлану Светличную.

Как сообщает «Пятый кан ал», актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей понадобилась медицинская помощь. Сейчас Светлана Светличная находится под наблюдением врачей.
2020-11-26T04:09:51+03:00
2020-11-26T04:09:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 26 ноября 2020
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