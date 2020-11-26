МВД не будет увеличивать число вопросов в теоретическом экзамене на права.

По сведениям ТАСС, вопросов останется 20, и они по-прежнему будут поделены на четыре блока. Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция планирует увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а также изменить порядок приема испытания, то есть каждому вопросу планировалось присвоить определенное количество баллов, но, согласно проекту регламента, пока этого не будет.