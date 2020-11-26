Защита Никиты Белых отозвала ходатайство о смягчении оставшегося ему срока заключения.

Как рассказал ТАСС адвокат бывшего губернатора Кировской области Андрей Грохотов, есть юридические вопросы, над которыми придется еще подумать. Защита Белых просила заменить оставшийся ему тюремный срок принудительными работами. Суд должен был рассмотреть ходатайство бывшего губернатора сегодня. Белых отбывает восьмилетний срок в колонии строгого режима. Экс-губернатор признан виновным в получении взятки в 400 тысяч евро.