Администрация Трампа может ввести санкции против 28 российских предприятий, в том числе гражданского сектора.

Как передает РИА со ссылкой на черновой вариант проекта, под ограничения могут попасть структуры госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом». Источник агентства пояснил, что, если санкции утвердят, американские компании должны будут получать специальную лицензию для продолжения любых контактов с этими предприятиями. Reuters уточняет, что Минторг решило обновить санкционный список после того, как в апреле власти расширили определение «конечные военные пользователи».
2020-11-26T04:05:57+03:00
2020-11-26T04:06:02+03:00
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04:05, 26 ноября 2020
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