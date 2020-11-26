Администрация Трампа может ввести санкции против 28 российских предприятий, в том числе гражданского сектора.

Как передает РИА со ссылкой на черновой вариант проекта, под ограничения могут попасть структуры госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом». Источник агентства пояснил, что, если санкции утвердят, американские компании должны будут получать специальную лицензию для продолжения любых контактов с этими предприятиями. Reuters уточняет, что Минторг решило обновить санкционный список после того, как в апреле власти расширили определение «конечные военные пользователи».