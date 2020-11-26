Дональд Трамп ожидаемо помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Экс-чиновника обвиняли в даче ложных показаний ФБР о контактах с Россией. Сам президент США отмечал, что не считает Флинна виновным и выражал возмущение тем, как с ним обходились судебные власти. Демократы уже обвинили действующего президента в злоупотреблении правом помилования. Дело Флинна было ключевым в расследовании вмешательства России в американские выборы.