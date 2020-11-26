От коронавирусной инфекции умер бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди.

Ему было 84 года. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Аль-Махди считался последним демократически избранный премьер-министром Судана. Он возглавил правительство в 1986 году и был свергнут в 1989-м пришедшим к власти Омаром аль Баширом.