От коронавирусной инфекции умер бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди.

Ему было 84 года. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Аль-Махди считался последним демократически избранный премьер-министром Судана. Он возглавил правительство в 1986 году и был свергнут в 1989-м пришедшим к власти Омаром аль Баширом.
2020-11-26T03:16:27+03:00
2020-11-26T03:16:32+03:00
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03:16, 26 ноября 2020
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