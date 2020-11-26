Правительство Израиля поручило армии готовиться к возможному удару США по Ирану.

По предположению издания Axios, атака Ирана со стороны Америки возможна до того, как Дональд Трамп покинет пост президента. В случае такого удара, ответные действия Ирана могут затронуть Израиль.
2020-11-26T03:15:14+03:00
2020-11-26T03:15:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 26 ноября 2020
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