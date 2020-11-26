Дональд Трамп в ближайшие часы встретится в БД с республиканцами заксобрания Пенсильвании.

По сведениям телеканала Си-эн-эн, действующий президент намерен обсудить с ними предпринимаемые им попытки оспорить итоги выборов. Адвокат президента Рудольф Джулиани утверждает, что почти 700 тыс. бюллетеней в этом штате должны быть признаны недействительными из-за допущенных нарушений. По словам Трампа, из-за этого победа в Пенсильвании должна быть

присуждена ему.