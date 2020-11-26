В Петербурге «за особый вклад в развитие города» наградили чиновника, уволенного за коррупцию.

Экс-руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев обратил внимание на то, что депутаты Заксобрания удостоили почетного знака экс-главу комитета по благоустройству Виктора Шабнова. В апреле 2018 года он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». Как передает интернет издание МБХ медиа, проект решения о нагдаждении Шаабанова опубликовал депутат Борис Вишневский.