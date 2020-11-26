В Петербурге «за особый вклад в развитие города» наградили чиновника, уволенного за коррупцию.

Экс-руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев обратил внимание на то, что депутаты Заксобрания удостоили почетного знака экс-главу комитета по благоустройству Виктора Шабнова. В апреле 2018 года он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». Как передает интернет издание МБХ медиа, проект решения о нагдаждении Шаабанова опубликовал депутат Борис Вишневский.
2020-11-26T03:12:29+03:00
2020-11-26T03:12:33+03:00
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03:12, 26 ноября 2020
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