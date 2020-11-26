Россия оказались в списке стран, из которых чаще всего производятся хакерские атаки.

Как говорится в отчете компании Group-IB, в Китае сосредоточено 23 хакерских группы, в Иране — восемь, в Северной Корее и России — по четыре, в Индии — три, в Пакистане и Секторе Газа — по две. Замыкают этот антирейтинг Вьетнам, Турция и Южная Корея, в которых по одной группе. По оценке специалистов, команды хакеров чаще стали ползоваться инструментами для атак на физически изолированные сети, в т.ч. на ядерных объектах.