Россия оказались в списке стран, из которых чаще всего производятся хакерские атаки.

Как говорится в отчете компании Group-IB, в Китае сосредоточено 23 хакерских группы, в Иране — восемь, в Северной Корее и России — по четыре, в Индии — три, в Пакистане и Секторе Газа — по две. Замыкают этот антирейтинг Вьетнам, Турция и Южная Корея, в которых по одной группе. По оценке специалистов, команды хакеров чаще стали ползоваться инструментами для атак на физически изолированные сети, в т.ч. на ядерных объектах.
2020-11-26T03:09:43+03:00
2020-11-26T03:09:47+03:00
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03:09, 26 ноября 2020
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