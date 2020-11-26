Правительство Аргентины ожидает, что в прощании с Марадоной примут участие около 1 млн чел.

По сведениям местного издания «Насьон», власти сейчас прорабатывают организацию прощания с учетом пандемии коронавируса. Не исключено, что траурная церемония продлится несколько дней. Газета пишет, что прощание со знаменитым футболистом пройдет в президентском дворце Каса Росада. Последний раз дворец использовался для национальной панихиды десять лет назад, когда умер экс-президент Аргентины Нестор Киршнер. Диего Марадона скончался вчера на 61-м году жизни. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Власти аргентинской столицы в знак траура решили подсветить цветами национального флага ряд зданий и монументов в городе.