Службы занятости в России будут перепрофилированы в государственные кадровые агентства.

Как сообщает «Российская газета», полное их переоснащение и переобучение сотрудников завершатся до конца 2023 года. По словам главы Минтруда Антона Котякова, благодаря единой цифровой платформе максимальное количество услуг государственные кадровые агентства будут предоставлять в электронном формате. Они также смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране. Такие модернизированные службы занятости появятся в 61 регионе уже в сл. году.