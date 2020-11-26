Службы занятости в России будут перепрофилированы в государственные кадровые агентства.

Как сообщает «Российская газета», полное их переоснащение и переобучение сотрудников завершатся до конца 2023 года. По словам главы Минтруда Антона Котякова, благодаря единой цифровой платформе максимальное количество услуг государственные кадровые агентства будут предоставлять в электронном формате. Они также смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране. Такие модернизированные службы занятости появятся в 61 регионе уже в сл. году.
2020-11-26T02:12:45+03:00
2020-11-26T02:12:50+03:00
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02:12, 26 ноября 2020
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