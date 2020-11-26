В Москве вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали на четыре миллиона рублей.

Как говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора, 335 человек по возвращении из-за рубежа не представили данных о прохождении теста на коронавирус. Всего в районные суды направлены административные материалы в отношении полутора тысяч человек.
2020-11-26T02:11:17+03:00
2020-11-26T02:11:21+03:00
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02:11, 26 ноября 2020
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