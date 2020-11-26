В этом году из-за коронакризиса Великобритания займет £394 млрд, или 19% ВВП.

Как подчеркнул глава Минфина объединенного королевства Риши Сунак, рекордный уровень заимствований в мирное время. Экономика страны сократится в этом году на 11,3%. По словам британского министра, к докризисному уровню объем экономики Великобритании не вернется до IV квартала 2022 года.