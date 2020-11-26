Германия продлила ограниченный карантин до 20 декабря с возможной пролонгацией до января.

Как сообщила канцлер Ангела Меркель, такое решение было принято после совещания с властями федеральных земель. По словам Меркель, те ограничения, которые действовали в ноябре, привели к снижению роста случаев заражения, однако отделения интенсивной терапии в больницах по-прежнему переполнены, а медики перегружены работой. В Германии с начала ноября закрыты бары и рестораны, музеи и театры, спортзалы и бассейны. Отели принимают только командировочных.