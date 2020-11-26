Число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, приблизилось к 59,5 млн.

Суточный прирост составил 527 тыс. Число летальных исходов выросло почти на 10 тыс., превысив 1,4 млн.
2020-11-26T02:07:08+03:00
2020-11-26T02:07:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 26 ноября 2020
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