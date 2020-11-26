Диего Марадона перед смертью жаловался на плохое самочувствие.

По сведениям аргентинского телеканала «Тодо нотисиас», в день смерти Марадоны в его доме находились племянник и несколько медработников. Они заметили, что бывший футболист бледен, в связи с чем его утром осмотрел врач. После завтрака Марадона ушел в свою комнату. На дом была вызвана скорая помощь, однако когда врачи прибыли, у Марадоны уже остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не помогли. Как ожидается, вскрытие будет проведено в ближайшие часы. Знаменитый футболист умер в среду на 61-м году жизни. В Аргентине объявлен трехдневный траур.