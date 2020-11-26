Стадион"Сан-Паоло" в Неаполе переименуют в честь Марадоны.

О таких планах рассказал в «Твиттере» мэр города Луиджи де Маджистрис. Выдающийся футболист выступал за клуб «Наполи» с 1984 по 1991 год. С Марадоной в составе команда выиграла оба своих титула чемпиона Италии, завоевала Кубок и Суперкубок Италии, стала победителем Кубка УЕФА. В 2017 году Марадона стал почетным гражданином Неаполя. Марадона скончался вчера в возрасте 60

лет от остановки сердца.