Бывший одесский депутат Олег Марков стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, при обыске в московской квартире обвиняемого в контрабанде скифского золота нашли пистолет Макарова и магазин с тремя патронами. Ранее адвокат Сергей Булаев заявил ТАСС, что экспертиза изъятых у Маркова ценностей еще не проводилась, поэтому сказать точно, какого исторического периода украшения у него обнаружили, пока нельзя. Суд в Москве арестовал Маркова на два месяца
2020-11-26T01:10:31+03:00
2020-11-26T01:10:35+03:00
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01:10, 26 ноября 2020
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