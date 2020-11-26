Бывший одесский депутат Олег Марков стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, при обыске в московской квартире обвиняемого в контрабанде скифского золота нашли пистолет Макарова и магазин с тремя патронами. Ранее адвокат Сергей Булаев заявил ТАСС, что экспертиза изъятых у Маркова ценностей еще не проводилась, поэтому сказать точно, какого исторического периода украшения у него обнаружили, пока нельзя. Суд в Москве арестовал Маркова на два месяца