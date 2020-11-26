МОК начал официальное разбирательство в отношении НОК Белоруссии.

Речь идет о возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии. Если подозрения подтвердятся, НОК Белоруссии может быть подвергнут санкциям. Главой Национального олимпийского комитета Белоруссии является президент страны Александр Лукашенко.