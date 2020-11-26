Представитель Демпартии, объявивший о своей победе на выборах президента США, выразил уверенность в том, что XXI век будет «американским столетием». Телеобращение Байдена по случаю национального праздника
транслировала телекомпания Си-эн-эн.
Джо Байден поздравил американцев с отмечаемым сегодня Днем благодарения.
Представитель Демпартии, объявивший о своей победе на выборах президента США, выразил уверенность в том, что XXI век будет «американским столетием». Телеобращение Байдена по случаю национального праздника