Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Действующий президент США у себя в твиттере поздравил Флинна и его семью, пожелав им фантастического «Дня благодарения». Флинн продержался на посту советника Трампа всего три недели в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании президента и ФБР о телефонных разговорах с бывшим тогда послом России Сергеем Кисляком. Дело Флинна стало одним из наиболее заметных в расследовании вмешательства России в американские выборы, что всегда отвергалось Москвой.