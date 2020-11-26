Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Действующий президент США у себя в твиттере поздравил Флинна и его семью, пожелав им фантастического «Дня благодарения». Флинн продержался на посту советника Трампа всего три недели в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании президента и ФБР о телефонных разговорах с бывшим тогда послом России Сергеем Кисляком. Дело Флинна стало одним из наиболее заметных в расследовании вмешательства России в американские выборы, что всегда отвергалось Москвой.
2020-11-26T01:05:52+03:00
2020-11-26T01:05:57+03:00
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01:05, 26 ноября 2020
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