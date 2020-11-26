Конфликт разгорается в российском футболе

Клуб ЦСКА резко отреагировал на высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес игрока армейцев Федора Чалова. Наставник сборной не просто перешел на личности, но и посчитал вправе оскорбить людей, — заметили в клубе. Черчесов высказывался в адрес Чалова в интервью телеканала «Матч ТВ».

Черчесов объяснил свои принципы отбора футболистов в сборную практической пользой каждого игрока. Тем временем, в комитете по этике Российского футбольного союза сказали агентству РИА Новости, что могут рассмотреть конфликтную ситуацию между клубом и тренером сборной.