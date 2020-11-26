Защита Никиты Белых отозвала ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами

Это связано с необходимостью уточнить юридические нюансы. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов. Суд по рассмотрению ходатайства должен был пройти сегодня, новая дата заседания пока неизвестна.