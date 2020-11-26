Защита Никиты Белых отозвала ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами

Это связано с необходимостью уточнить юридические нюансы. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов. Суд по рассмотрению ходатайства должен был пройти сегодня, новая дата заседания пока неизвестна.
2020-11-26T00:04:31+03:00
2020-11-26T00:04:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747922-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 00:04, 26 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…