На 61-м году жизни скончался знаменитый футболист Диего Марадона

Причиной смерти, как сообщается, стал сердечный приступ. Многие аргентинцы собираются на улицах и скорбят о смерти бывшего нападающего сборной страны и чемпиона мира 1986 года. Официальные лица говорят об огромной роли спортсмена в истории страны, рассказала «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Аргентине Елена Кондратьева.

В числе прочих, соболезнования высказали мэр Буэнос-Айреса, глава МИД Аргентины и представители футбольных клубов, в которых играл Марадона. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут начинаться сегодня с минуты молчания.