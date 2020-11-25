В Шотландии впервые сделали бесплатными предметы женской интимной гигиены

Накануне депутаты местного парламента единогласно поддержали соответствующий законопроект. В документе говорится, что любая жительница региона должна в случае необходимости без трудности и не теряя чувства собственного достоинства получить бесплатно необходимые предметы гигиены. Уже два года в Шотландии в рамках борьбы с венерическими заболеваниями и нежелательными беременностями бесплатно распространяют презервативы.