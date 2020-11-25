В Шотландии впервые сделали бесплатными предметы женской интимной гигиены

Накануне депутаты местного парламента единогласно поддержали соответствующий законопроект. В документе говорится, что любая жительница региона должна в случае необходимости без трудности и не теряя чувства собственного достоинства получить бесплатно необходимые предметы гигиены. Уже два года в Шотландии в рамках борьбы с венерическими заболеваниями и нежелательными беременностями бесплатно распространяют презервативы.
2020-11-25T23:08:31+03:00
2020-11-25T23:08:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747910-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:08, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…